Gemeinde Lindau – Im Valley fahren die Oldtimer auf Am kommenden Wochenende findet in Kemptthal die Schweizer Edition des Goodwood Revival statt. Menoa Stauffer

Historische Rennwagen, zeitgenössische Kleidung und Livemusik: Vom 8. bis 10. September feiern die Motorworld Region Zürich in Kemptthal und die Autobau Erlebniswelt in Romanshorn eine gemeinsame Event-Premiere, die ganz im Zeichen des Goodwood Revivals steht. Das dreitägige traditionelle Oldtimerrennen findet jeweils im September in England statt.

Bei der «Swiss Edition» flimmert nicht nur die Liveübertragung des Originals über die Grossleinwand, auch das gesamte Rahmenprogramm ist auf «nostalgisch-automobile Highlights» ausgerichtet, wie Motorworld in einer Mitteilung schreibt. So sind die anreisenden Oldtimerfahrer wie auch die übrigen Besuchenden dazu aufgerufen, «mit einem klassischen Outfit das Happening zu bereichern».

Zwischen den beiden Event-Plätzen in Kemptthal und Romanshorn verkehrt ein historischer Büssing-Doppelstockbus als Shuttle. Am Sonntag kann die Strecke ausserdem in einer gemeinsamen, geführten Ausfahrt mit dem eigenen oder einem gemieteten Oldtimer befahren werden.

Der Eintritt kostet pro Oldtimer 5 Franken, Besuchende zu Fuss sind gratis.

