Gemeinde Lindau – Keine Turnhallen mehr für Auswärtige Der Gemeinderat passt das Benutzerreglement der Liegenschaften an. Almut Berger

Turnhallen wie die in Grafstal werden in der Gemeinde Lindau künftig nicht mehr an Auswärtige vergeben. Foto: Marc Dahinden

Seit Anfang Jahr gilt in Lindau ein neues Vereinsreglement. Damit verbunden sind das Benutzerreglement der gemeindeeigenen Liegenschaften, das Sportanlagenkonzept sowie der Gebührentarif. In seiner Sitzung vom 28. Juni hat der Gemeinderat das Benutzerreglement entsprechend angepasst, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Neu wird die Infrastruktur Auswärtigen nicht mehr zur Verfügung gestellt, und alle Turnhallen sind auch während der Schulferien und an Wochenenden geöffnet. An bestimmten Feiertagen und während der ersten Woche der Frühlingsferien bleiben die Hallen wie bisher geschlossen. Weiter wird die Infrastruktur den ortsansässigen Vereinen auch am Wochenende gratis zur Verfügung gestellt.

Die Räume Nr. 4 und 5 im Adidashaus können nicht mehr gemietet werden. Alternativ wird das Sitzungszimmer im ehemaligen Kindergarten Dorf I in das Angebot aufgenommen. Damit werde den verschiedenen Anspruchsgruppen – Gemeindebehörden, ortsansässige Vereine, Institutionen, Schülergruppen wie auch der Gesamtbevölkerung von Lindau – Rechnung getragen.

