Investment in Lindau – Yann Sommer wirbt mit neuem Video für Vegan-Firma Der Star-Goalie erklärt in einer Videobotschaft, weshalb er auf die Fleischersatz-Produkte von Planted steht. Almut Berger

«Vor allem kein Bullshit», sagt Yann Sommer zu den Planted-Produkten in seiner Videobotschaft. Foto: Planted

Der Schweizer Fussball-Nationalgoalie Yann Sommer hat bei Planted investiert. In einer Videobotschaft, die auf der Website der in Kemptthal beheimateten Firma aufgeschaltet ist, schwärmt er von deren Fleischersatzprodukten.

Im Video begründet er sein Investment unter anderem damit, dass er «an die Mission von Planted» glaube und das Team dahinter «toll und sehr inspirierend» finde: «Sie haben eine grosse Vision, und ich will auch meinen Kindern in dem Bereich etwas mitgeben und ihnen aufzeigen, was betreffend Nachhaltigkeit wichtig ist.»

Als Profisportler kenne er «die Power von pflanzlichen Proteinen», und Planted passe «perfekt» zu seiner Ernährung. «Gute Nährstoffe, viel Protein und vor allem kein Bullshit», lautet sein Fazit. In seiner eigenen Küche brauche er sie für Salat, aber auch für warme Gerichte: «Ich probiere da querbeet aus.»

Wie das Investment mit Planted zustande kam oder wie der Deal genau aussieht, darauf geht Yann Sommer im Video nicht ein. Bei der Presseabteilung von Planted war am Dienstagnachmittag niemand zu erreichen.

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

