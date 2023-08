Gemeinde Pfungen – Neuer Vitaparcours wird eröffnet Am 8. September lädt der Gemeinderat in Pfungen zur offiziellen Eröffnung des Vitaparcours ein. Überrannt wurde die Anlage bisher noch nicht. Menoa Stauffer

Schwitzen im kühlen Wald: Wer trotz Sommerhitze Kraft und Ausdauer trainieren will, kann dies schon heute auf dem neuen Vitaparcours tun. Offiziell eröffnet der Gemeinderat Pfungen die sportliche Route am Freitagabend, 8. September. Er lädt alle dazu ein, um 18 Uhr beim Parkplatz Schützenhaus an der Rumstalstrasse auf die neue Sportanlage anzustossen.

Die 3,42 Kilometer lange Strecke mit 15 Posten startet beim Schützenhaus. Im «Landbote»-Testvergleich erhielt der waldige Parcours die Note 5,3 und spielt damit in der oberen Liga mit. Er locke nicht nur mit Schatten, sondern auch mit schöner Aussicht über das Rumstal. Damals berichtete ein Läufer, man sei auf der Strecke häufig allein. Schwindet die Hitze, dürfte sich dies ändern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.