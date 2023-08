Gemeinde Seuzach – Gemeinderat bewilligt einen befristeten Hort Weil der Platz an anderen Standorten fehlt, darf die Urdorfer Firma Kidéal bis im Februar 2024 einen Hort im «Seuzi-Huus» an der Strehlgasse betreiben. Fabienne Grimm

Der Gemeinde Seuzach fehlt der Platz im Hort. Deshalb plant der Gemeinderat beim Kindergarten Weid den Bau eines Containerprovisoriums. Dieses kann aber erst im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden. Bis dahin will die Urdorfer Firma Kidéal die Kinder zusätzlichen zu den bestehenden Angeboten in der Überbauung Schneckenwiese im Schulhaus Birch und in Ohringen, auch im «Seuzi-Huus» an der Strehlgasse 7 betreuen. Sie hat dafür beim Gemeinderat eine befristete Bewilligung beantragt. Kidéal leitet in Seuzach die Kinderbetreuung.

Wie der Gemeinderat mitteilt, hat er das Gesuch nun bewilligt. Der Kinderhort «Tagesstern Strehlgasse» soll Platz für rund 22 Kinder bieten. Die genaue Zahl hängt vom Betreuungsaufwand pro Kind ab. Die Bewilligung ist befristet und gilt bis am 20. Februar 2024 beziehungsweise bis zum Bezug des Containerprovisoriums beim Kindergarten Weid.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

