Aadorf hat keine Unterkünfte – Gemeinde sucht verzweifelt nach Wohnraum für Geflüchtete Aadorf muss mindestens 66 ukrainische Geflüchtete unterbringen können, doch der Gemeinde geht der Platz aus. Bisher wohnen 44 Personen bei Gastfamilien. Yolanda Guzmán Pfister Text

In Aadorf fehlen Unterkünfte. Gemeindepräsident Matthias Küng hofft, dass sich noch Wohnungen finden lassen. Foto: Roger Hofstetter

«Im Notfall müssen wir die Turnhalle umfunktionieren», sagt Gemeindepräsident Matthias Küng in einem Beitrag der SRF-«Rundschau» über die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in Aadorf. Die Gemeinde hat ihr Kontingent noch nicht ausgeschöpft und kommt jetzt schon an ihre Grenzen, was den verfügbaren Wohnraum betrifft. Bisher hat sie 44 Personen aufgenommen, der kantonale Verteilschlüssel sieht bis zu 66 vor, und Küng glaubt, dass das Kontingent noch zusätzlich erhöht werden wird.

Private springen in die Bresche