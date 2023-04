Dättlikon – Gemeinde sucht Wohnungen für Geflüchtete Dättlikon braucht Platz, um zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen. Zurzeit verhandelt die Gemeinde mit einem Hauseigentümer. Fabienne Grimm

Ab dem 1. Juni müssen die Gemeinden mehr Geflüchtete aufnehmen. Ab dann gilt eine Asylaufnahmequote von 1,3 Prozent. Bisher lag die Quote bei 0,9 Prozent. Doch in vielen Gemeinden fehlt der Platz, um die zusätzlichen Flüchtlinge unterzubringen – so auch in Dättlikon. Momentan leben in der 600-Einwohner-Gemeinde sieben Flüchtlinge. Eine dreiköpfige Familie ist in einer gemeindeeigenen Liegenschaft im Ausserdorf untergebracht, vier Geflüchtete wohnen bei Gastfamilien. Ab dem 1. Juni kommen vier weitere Flüchtlinge dazu.

Die Gemeinde suche deshalb «dringend Wohnraum», heisst es in einer Mitteilung auf der Gemeindewebsite. Der Aufruf richtet sich an Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die ihren Wohnraum zur Verfügung stellen können. Wie Gemeindeschreiber Karl Dürsteler auf Anfrage sagt, befinde sich die Gemeinde aktuell in Verhandlungen mit einem Hausbesitzer. Eine Entspannung der Situation sei deshalb in Sicht.

