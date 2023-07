Asyl in Seuzach – Gemeinde und Anwohner einigen sich bei Bau von Container­siedlung Überraschende Kehrtwende: Die Gemeinde Seuzach kann den Bau der provisorischen Containersiedlung für Geflüchtete wieder aufnehmen. Jonas Gabrieli

Seit Mai standen die Arbeiten auf dem Kiesplatz an der Strehlgasse still. Foto: Madeleine Schoder

In den nächsten Wochen wird der Bau einer provisorischen Containersiedlung für 24 Geflüchtete fortgeführt, wie die Gemeinde Seuzach am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Laufe alles nach Plan, solle die Notunterkunft im Oktober bezugsbereit sein. Denn: Die Gemeinde hat sich mit den Anwohnerinnen und Anwohnern aussergerichtlich geeinigt.