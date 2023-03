Zu viele Plastikrückstände – Gemeinde verbietet Kompost im Grüncontainer Neben Speiseresten landen auch Plastiksäcke im Grünabfall. Die Gemeinde Oberglatt zieht deshalb die Reissleine. Astrit Abazi

Gut, aber besser ohne Plastik. In Oberglatt zeigte sich das besonders drastisch. Dort geriet zu viel Plastik in den Kompost – nun müssen Speisereste und Küchenabfälle im Kehricht entsorgt werden. Foto: Urs Jaudas (Archiv)

Plastik im Grüngutabfall ist in vielen Gemeinden seit Jahren ein grosses Problem. Verschiedene Kampagnen sind gescheitert, der Plastikgehalt nimmt ständig zu. In Oberglatt ist die Situation mittlerweile bereits so prekär, dass die Gemeinde und der Vertreiber Axpo Biomasse AG ein extremes und unübliches Verbot aussprechen: Haushaltsabfälle und Speisereste dürfen nicht mehr in die Grüngutsammlung gegeben werden. Diese ist künftig nur noch für Gartenabfälle vorgesehen.