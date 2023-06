Abstimmung in Henggart – Gemeinde versenkt Spielplatz Über 200 Personen kamen wegen eines Spiel- und Begegnungsorts an die Gemeindeversammlung. Dieser wurde zwar abgelehnt – doch das Nein ist nicht definitiv. Muriel Blum

Auf der freien Fläche zwischen der Alten Dorfemerstrasse (links) und der Hinterdorfstrasse (rechts) wäre ab diesem Herbst mit dem Bau eines Spiel- und Begegnungsorts begonnen worden. Foto: Madeleine Schoder

Eins bleibt hängen von der Henggarter Gemeindeversammlung am Dienstagabend: Niemand ist gegen den geplanten Spiel- und Begegnungsort im Dorfkern. Abgelehnt wird das Projekt mit 125 zu 93 Stimmen trotzdem.

Grund dafür ist der vom Gemeinderat vorgeschlagene Standort zwischen Hinterdorfstrasse und Alter Dorfemerstrasse. In der knapp 90-minütigen Diskussion wird klar: Viele Henggarterinnen und Henggarter hätten ihren ersten dorfeigenen Spielplatz lieber an der Schlattwiesstrasse – immer noch zentral, aber etwas weiter am Rand des Dorfs neben Gemeindehaus und Fussballplatz.

Mögliche Synergie mit den Henggarter Kickers?

Ein besonders engagierter Henggarter hat für die Erläuterung seiner Argumente extra eine Powerpoint-Präsentation mitgebracht. Darin verweist er unter anderem auf Synergien: Ein Spielplatz an der Schlattwiesstrasse wäre neben dem Fussballplatz der Henggarter Kickers gut aufgehoben – dann könnten etwa Sanitäranlagen geteilt und so Geld gespart werden. Ausserdem sei es sehr wahrscheinlich, dass auf dem Gelände an der Schlattwiesstrasse bald Alterswohnungen entstünden. Für die Seniorinnen und Senioren wäre es einfacher, den Spiel- und Begegnungsort vor der Haustür zu haben, findet der Mann.

«Wie ist beim jetzigen Standort die Zufahrt mit dem Auto gewährleistet?», fragt eine Henggarterin und legt nach, dass es an der Schlattwiesstrasse mehr Raum für Parkplätze hätte. «Wir hoffen eigentlich schon, dass die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner zu Fuss zum Spielplatz kommen», kontert Gemeindepräsident Andreas Wyler. «Ausserdem kann man beim nahe gelegenen Schulhaus parkieren», legt Projektleiterin und Gemeinderätin Denise Grolimund nach.

Auch über Geld wird gesprochen. «Spare in der Zeit, dann hast du in der Not», eröffnet ein Diskussionsteilnehmer seinen Standpunkt poetisch. Nur weil es Henggart finanziell gerade gut gehe, sei das kein Argument, «Geld aus dem Fenster zu schmeissen». Er findet das Projekt finanzpolitisch nicht vertretbar. Das Grundstück an der Hinterdorfstrasse könne verkauft werden und der Gemeinde so Einnahmen in Höhe von über zwei Millionen Franken bringen. Grolimund erwidert darauf, dass der Spielplatz in einer Notsituation jederzeit abgebaut und das Gelände verkauft werden könne. Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Kreditantrag als «tragbar» und «finanziell angemessen», wie Präsident Patrick Ruepp sagt.

Flyer an alle Haushalte

Um mit ihrem Anliegen durchzukommen, mobilisierten die Gegner mit Flyern. Diese wurden im Voraus an alle Haushalte im Dorf verteilt. Mit Erfolg: Bereits zu Beginn der Versammlung scherzt Andreas Wyler, dass sich doch selten so viele Henggarter zur Gemeindeversammlung einfinden: «Ob das wohl an Traktandum 1, der spannenden Jahresrechnung, liegt?» Normalerweise kämen jeweils um die 50 Personen. Zum Zeitpunkt der Abstimmung sind 230 stimmberechtigte Personen im Saal.

1 / 4 Mit diesem doppelseitigen Flyer wirbt eine Gruppe von knapp 30 Henggartern, am 6. Juni Nein zu stimmen. Vorderseite 1/2 Flyer: PD

Doch auch die Pro-Seite ist mit fast hundert Leuten zahlreich vertreten. Für sie ist es vor allem eine Zeitfrage: «Stimmen wir doch einfach mit Ja. Dann haben wir endlich mal diesen Spielplatz. Alle Argumente, die ich hier höre, sind perfektionistisch. Wenn wir ständig optimieren, sind wir auch in 30 Jahren nicht weiter», plädiert ein Henggarter, wofür er Applaus erhält. Eine junge Mutter schliesst sich an: «Dieses Projekt war schon in Planung, als ich gerade erst schwanger war. Jetzt sind meine Kinder schon fast zu gross, und ich frage mich langsam, ob ich je mit meinen Enkeln auf den Spielplatz gehen werde.»

Das Land an der Schlattwiesstrasse ist als gemeindeeigene Parzelle zwar für öffentliche Bauten vorgesehen, doch bis 2025 ist es noch an einen Bauern verpachtet. Auf die Frage einer Henggarterin, ab wann auf einem Spielplatz dort frühestens gespielt werden könnte, antwortet Denise Grolimund: «Das ist schwer abzuschätzen, schliesslich haben wir für die Hinterdorfstrasse geplant und können an der Schlattwiesstrasse frühestens 2025 mit dem Bau beginnen.» Als Baustart an der Hinterdorfstrasse wäre hingegen der Herbst diesen Jahres geplant gewesen.

Spiel- und Erlebnisort kommt an die Urne

Mit einer Mehrheit von 125 Stimmen der 230 anwesenden Stimmberechtigten wird die Projekt- und Kreditgenehmigung für den Spiel- und Erlebnisort schliesslich abgelehnt. Sofort beruft sich ein Stimmbürger auf das kantonale Gemeindegesetz und beantragt, dass über eine mögliche Urnenabstimmung entschieden wird. Ist mindestens ein Drittel der anwesenden Henggarterinnen und Henggarter dafür, kommt der Antrag vor die Urne. In diesem Fall trifft das dann auch zu: Der Antrag wird mit 97 Stimmen angenommen. Somit kommt der Spiel- und Erlebnisort vor die Urne. Wann genau, kann der Gemeinderat noch nicht sagen.

