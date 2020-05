Verzichtsaktion in Adlikon – Gemeinde verzichtet wegen Corona auf Gebühr Die Adliker Bevölkerung muss 2020 für Wasser und Abwasser keine Grundgebühr zahlen. Der Gemeinderat bezeichnet den Verzicht als Solidaritätsbeitrag in der schwierigen Corona-Zeit. Markus Brupbacher

Die Adliker Haushalte müssen dieses Jahr für Wasser und Abwasser keine Grundgebühr bezahlen. Foto: Keystone / Roland Weihrauch

Bund, Kanton und Gemeinde: Während der Corona-Pandemie hilft der föderalistische Staat auf allen drei Ebenen. In der Region bieten etliche Gemeinden zum Beispiel Soforthilfe für das lokale Gewerbe an. Meist in Form von Darlehen, um die Liquidität der Betriebe zu sichern.