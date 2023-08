Gemeinde Weisslingen – Weisslingen will kein Windrad Der Gemeinderat erteilt dem Kanton eine Absage. Er findet den Betrieb eines Windrads auf Wisliger Boden «höchst fraglich». Menoa Stauffer

Nachdem Gemeinden wie Hagenbuch, Brütten und Russikon sich bereits kritisch geäussert haben, hat jetzt auch der Gemeinderat von Weisslingen gegenüber dem Kanton Stellung bezogen. Dieser prüft auf Kantonsgebiet, an welchen Orten mit Windrädern Energie gewonnen werden kann. In Weisslingen kommt mit dem Gebiet Furtbühl im Wald ein Standort infrage.

Nicht für den Gemeinderat Weisslingen. In einer Stellungnahme hinterfragt der Gemeinderat den Sinn eines Windrads. Er bekenne sich zwar zum Klimagesetz und wolle betonen, «dass er nicht gegen den Klimaschutz» sei, wie er in der Stellungnahme schreibt. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei bei den heutigen Strompreisen aber «höchst fraglich». Im Gebiet Furtbühl seien verschiedene Parzellen mit Naturschutzobjekten betroffen und es müsste «ein halbes Fussballfeld Wald» gerodet werden. Die potenziellen Anlagen würden das Landschaftsbild ausserdem «massiv stören».

Das Windrad würde 7 Prozent Energie des gesamten Stromverbrauchs des Kantons Zürich decken. Für diesen Anteil wolle der Gemeinderat Weisslingen keine Natur- und Landschaftsschutzobjekte «opfern», wie er in der Medienmitteilung schreibt.

Nicht alle in Weisslingen sind gegen die Windenergienutzung. Der Förderverein Windenergie Weisslingen Russikon will die Windenergie und deren Erlös für die beiden Gemeinden nutzen und treibt sein Projekt voran. Schlussendlich bestimmt der Kantonsrat, welche Gebiete in den Richtplan für potenzielle Anlagen eingetragen werden.

