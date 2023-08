Gemeinde Wila – «Nicht grundsätzlich gegen Pistenausbau» Der Gemeinderat in Wila hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den geplanten Pistenverlängerungen beschäftigt. Rafael Rohner

Am kommenden Montag debattiert der Kantonsrat über eine Pistenverlängerung am Flughafen. Auf Anfrage äussert sich nun der Gemeinderat Wila zum Thema. Er stelle sich nicht grundsätzlich gegen den geplanten Pistenausbau, schreibt er. Zumindest «wenn damit die Sicherheit erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Standortattraktivität der Flughafenregion erhalten und wirtschaftliche Zukunftsperspektiven (für den Kanton Zürich) geschaffen werden können». Unabhängig vom Ausbau der Piste 28 engagiere sich der Gemeinderat Wila weiterhin in der Behördenorganisation Region Ost und setze sich für die konsequente Einhaltung der Nachtruhe und eine gerechte Verteilung des Fluglärms im Süden und Osten des Flughafens Zürich ein. Andere Tösstaler Gemeinden haben sich bereits Anfang Woche dazu geäussert.

