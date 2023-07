Gemeinde Seuzach – Gemeinde will einen provisorischen Hort bauen Beim Kindergarten Weid will die Gemeinde Seuzach mit einem Containerprovisorium zusätzliche Hortplätze schaffen. Im Oktober kommt das Geschäft vor die Stimmbürger. Fabienne Grimm

Den Kinderhorten und Mittagstischen in Seuzach geht der Platz aus. Dies teilte der Gemeinderat im Mai mit. Aufgrund der «sehr hohen Nachfrage» würden in Seuzach ab Sommer 2023 40 Betreuungsplätze fehlen. Abhilfe soll ein Containerprovisorium schaffen, bis der Neu- und Umbau des Schulhauses Rietacker abgeschlossen sei. Für die Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts, die Kostenschätzung und das Baugesuch hatte der Gemeinderat damals einen Kredit von 22’000 Franken genehmigt.

Nun ist die Vorstudie abgeschlossen. Die zu erwartenden Kosten für das Projekt belaufen sich auf 780’000 Franken, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Über das Projekt und den Kredit können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 23. Oktober abstimmen. An derselben ist ausserdem der Kauf des Saals und des Kirchgemeindehaus im Zentrum Oberwis traktandiert.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.