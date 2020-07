Geflohener Sexualstraftäter – Gemeinde will informiert werden, wenn ein Straftäter flüchtet Kürzlich floh ein Sexualstraftäter aus der Klinik in Rheinau. Die Gemeinde hat aus den Medien davon erfahren – künftig soll das anders laufen. Eva Wanner

Letzte Woche ist ein Sexualstraftäter aus der Klinik in Rheinau entwichen. Die Gemeinde möchte nicht aus den Medien von solchen Vorfällen erfahren. Bild: Marc Dahinden

Am vergangenen Mittwochmorgen war ein 33-jähriger Sexualstraftäter aus der Klinik in Rheinau geflohen. Er nutzte die Gelegenheit, als er unbegleitet von seiner Unterkunft in die Arbeitstherapie unterwegs war, und setzte sich ins Ausland ab. Am Samstag konnte er in Mailand verhaftet werden.