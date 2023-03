Wahlcouvert später einwerfen – Dättlikon will Stimmbeteiligung mit A-Post weiter erhöhen In der Gemeinde Dättlikon stimmen bereits überdurchschnittlich viele ab. Nun sollen die Couverts schneller auf der Verwaltung eintreffen. Jonas Gabrieli

Wer sein Wahl- oder Stimmcouvert zu spät zur Post bringt, riskiert, dass es nicht mehr gezählt wird. Foto: Sabina Bobst

An den kantonalen Wahlen vom 12. Februar war die Wahlbeteiligung in keiner Gemeinde so hoch wie in Dättlikon. Von den 611 Wahlberechtigten nahmen 282 teil. Ein Wert von 46,15 Prozent. Nur in den Zürcher Stadtkreisen 6, 7 und 8 stimmten die Leute noch etwas fleissiger ab.