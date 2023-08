Gemeinde Zell – Abstimmung über Schulhausaufstockung Am 3. September entscheiden die Stimmberechtigten in Zell über einen Baukredit von 14,4 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung empfiehlt klar ein Ja. Menoa Stauffer

Entstehen neue Wohnbauten, wächst die Anzahl Schülerinnen und Schüler. Neue Schulzimmer sind gefragt. Die Gemeinde Zell stimmt deshalb am Sonntag, 3. September, über einen Baukredit von 14,4 Millionen Franken ab. So viel kostet die Aufstockung inklusive Sanierung des Sekundarschulhauses Engelburg in Rikon.

Im Juni hat die Gemeindeversammlung der Stimmbevölkerung ein klares Ja empfohlen, mit nur einer Gegenstimme und wenigen Enthaltungen. Die Versammlung verpflichtete den Gemeinderat zudem, bei Annahme des Baukredits laufend über das Bauvorhaben zu informieren.

Geprüft hat der Gemeinderat im Vorfeld auch weitere Standorte für mehr Schulraum. Die Erhöhung um zwei Stockwerke des bestehenden Schulhauses böte aber den Vorteil, keinen bislang unbebauten Platz zu beanspruchen, sagte der Bauherrenberater Rainer Stotz an der Gemeindeversammlung. Eine Sanierung des Schulhauses sei ebenfalls dringend nötig, und die Sekundarschule müsse sich mit dieser Lösung nicht auf zwei Standorte aufteilen.

