Gemeinde Zell – Gemeinderat zieht weg, bleibt aber vorerst im Amt Finanzvorsteher Stefan Deinböck (FDP) zieht von Zell nach Seuzach. Seine Amtszeit als Gemeinderat will er dennoch beenden. Rafael Rohner

Gemeinderat Stefan Deinböck in Zell. Gegen Ende Jahr will er nach Seuzach umziehen. Archivfoto: Madeleine Schoder

FDP-Gemeinderat Stefan Deinböck will Ende 2023 aus der Gemeinde Zell wegziehen und künftig in Seuzach wohnen. Damit er bis zum Ende der Legislatur 2022–2026 Gemeinderat in Zell bleiben kann, hat er beim Bezirksrat Winterthur ein Gesuch eingereicht. Dieser hat daraufhin gemäss Mitteilung zuerst den Gemeinderat um eine Stellungnahme gebeten.

Der Zeller Gemeinderat äusserte sich daraufhin positiv zum Verbleib von Deinböck im Amt, worauf auch der Bezirksrat das Gesuch um Weiterführung genehmigt habe. Der bald wegziehende Gemeinderat wird an den Gemeinderatssitzungen weiterhin stimmberechtigt sein, nicht aber an den Gemeindeversammlungen. Der Gemeinderat freut sich gemäss Mitteilung über die Bereitschaft von Stefan Deinböck, sein Amt bis Ende Legislatur auszuüben. Deinböck wurde bei den Erneuerungswahlen im Frühling 2022 mit dem zweitbesten Resultat als Gemeinderat bestätigt.

