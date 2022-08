4,6 Millionen Franken für Sanierung – Gemeindehaus an prominenter Lage hat Lebensende erreicht Das Haus, in dem die Gemeindeverwaltung von Flaach untergebracht ist, muss dringend saniert werden. Ein Neubau wäre viel günstiger. Doch so einfach ist es nicht. Markus Brupbacher

Das Gemeindehaus von Flaach am Wesenplatz muss dringend saniert werden. Foto: Madeleine Schoder

Wesenplatz 1 – so lautet die Adresse des Gemeindehauses in der Ortsmitte von Flaach. Das markante Haus mit dem Türmchen und der Uhr wurde im 19. Jahrhundert als Schulhaus gebaut, heute befindet sich darin die Gemeindeverwaltung. Am Sonntag, 25. September, stimmen die Flaachemerinnen und Flaachemer an der Urne über die Sanierung und den Umbau des Gemeindehauses ab. Der Gemeinderat beantragt dafür einen Kredit von 4,6 Millionen Franken.