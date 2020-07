Gemeindeversammlung Ossingen – Gemeindehausplatz wird saniert Die Gemeindeversammlung hat alle Geschäfte angenommen. Eva Wanner

Der Gemeindehausplatz, auf dem jeweils auch der Bauernmarkt stattfindet, wird saniert. Archivbild: Heinz Diener

48 Stimmberechtigte nahmen an der Versammlung der Politischen Gemeinde Ossingen teil. Sie stimmten der Jahresrechnung 2019 zu, die mit einem Plus von über 400’000 Franken schliesst. Ausserdem sagten sie Ja zum Kredit von 190’000 Franken für Arbeiten am Gemeindehausplatz, unter anderem wird auf dem Vorplatz ein neuer Belag eingebracht werden.