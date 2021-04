Hygiene in der Region Winterthur – Gemeinden ärgern sich über Hundekot Mit einem forschen Aushang fordert der Schulhausabwart von Altikon bückfaule Hundehalter dazu auf, ihre Pflicht zu erfüllen. Hundekot, der auf öffentlichen Wiesen und Strassen liegen bleibt, beschäftigt derzeit auch in Elsau. Deborah Stoffel

Obwohl gleich dort ein Robidog-Spender steht, bleibt auf dem Schul- und Kindergartenweg in Altikon viel Hundekot liegen. Foto: Madeleine Schoder

Mit dem Schuh in Hundekacke treten, das will niemand. Passiert es doch, verflucht man den Hundehalter, der ohne links und rechts zu schauen seines Weges ging. Denn, und das wissen alle: Der Hund selber kann nichts für sein Geschäft, das liegen bleibt, das ist Herrchen oder Frauchen anzulasten.

Liegen gelassener Hundekot erhitzt seit längerem die Gemüter in Altikon, wo die Gemeinde deswegen vermehrt Reklamationen erhielt. Hundekot blieb nicht nur auf dem Schul- und Kindergartenweg zurück, sondern auch auf der Spielwiese des Schulhauses. Bereits im vergangenen Oktober machte der Schulhausabwart seinem Ärger deshalb mit einem Aushang Luft. «Macht das bitte bei Euch im Garten, so spielen Eure Kinder in der Hundekacke», stand auf dem akkurat an einem Mast befestigten Zettel.