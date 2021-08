Verantwortlich für Integration – Gemeinden betreuen Flüchtlinge enger Seit 2021 sind die Zürcher Gemeinden stärker für die Integration von Flüchtlingen zuständig. In Wiesendangen und Seuzach wurden deshalb Pensen erhöht. Jonas Gabrieli

Fremdsprachige lernen Deutsch in Rikon. Archivfoto: Johanna Bossart

Über den Gemeinden hängt ein Damoklesschwert. Ab 2022 drohen die Sozialkosten anzusteigen. Denn Bund und Kanton finanzieren vorläufig Aufgenommene (Status F) und Flüchtlinge (Status B) nur während sieben bis zehn Jahren. 2015, während der Flüchtlingskrise, hatten fast 40’000 Personen Asyl in der Schweiz beantragt. Ende letzten Jahres waren die Zürcher Gemeinden für knapp 17’000 Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge zuständig.

Personen mit F-Status dürfen ihre Wohngemeinde so lange nicht wechseln, bis sie finanziell unabhängig sind. Auch die Gemeinden haben also ein grosses Interesse, dass diese Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden.