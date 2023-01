Winterthur, Wiesendangen und Elsau – Gemeinden einigen sich auf Kistenpass-Sperrung Der Kistenpass zwischen Wiesendangen und Winterthur, heute ein beliebter Schleichweg, soll für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Jonas Gabrieli

Morgenverkehr auf dem Kistenpass von Wiesendangen nach Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Die Gemeinden Wiesendangen und Elsau sowie die Stadt Winterthur haben sich auf eine Sperrung des Kistenpasses für den motorisierten Verkehr geeinigt, schreibt die Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU) am Dienstag in einer Mitteilung. Die RWU hatte den Prozess zwischen den kommunalen Behörden und dem Kanton moderiert.

Der Kistenpass, also die Birchwaldstrasse zwischen Wiesendangen und Winterthur, dient vor allem dem Schleichverkehr von der Autobahnausfahrt Attikon nach Neuhegi. Im regionalen Richtplan ist die Verbindung jedoch nur als regionaler Radweg eingetragen.

Konkret soll die Sperrung für den motorisierten Durchgangsverkehr im regionalen Gesamtverkehrskonzept Winterthur und Umgebung sowie im regionalen Richtplan geprüft werden. Die eigentliche Sperrung auf Wiesendanger Gebiet muss schliesslich von der Kantonspolizei verfügt werden. Die Stadt Winterthur kann eine Sperrung für ihr Teilstück selber festlegen. Wann das geschieht, bleibt offen.

Die Sperrung des Kistenpasses wird den Verkehr vor allem nach Elsau ableiten, wie Erfahrungen einer Baustelle auf dem Kistenpass von 2019 zeigen. Bevor es zur definitiven Sperrung kommt, soll darum ein Monitoring der Verkehrsströme auf der Rümiker- und Wiesendangenstrasse durchgeführt werden.

Parallel dazu sind Sofortmassnahmen zur Verkehrsberuhigung in Elsau vorgesehen. Diese sollen in einem nächsten Schritt durch das kantonale Tiefbauamt, die Kantonspolizei und die Gemeinde Elsau konkretisiert werden. In einem zweiten Schritt soll mittels Gutachten geprüft werden, ob die Höchstgeschwindigkeit in Elsau sowohl inner- wie ausserorts herabgesetzt werden kann, heisst es in der Mitteilung.

