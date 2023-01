Angst bei Geflüchteten vermeiden – Gemeinden informieren auf Ukrainisch über Sirenentests Am nächsten Mittwoch findet der jährliche Sirenentest statt. Angesichts des Krieges könne dies vermehrt Ängste auslösen, warnt der Bund. Gemeinden informieren deshalb auch auf Ukrainisch. Fabienne Grimm

Am nächsten Mittwoch heulen in der Schweiz die Sirenen. Gerade bei Geflüchteten kann dies zu Ängsten führen. Symbolfoto: Fabienne Andreoli

Am nächsten Mittwochnachmittag heult ein lautes Alarmsignal durch das Land. Wie jedes Jahr werden im Februar in der ganzen Schweiz die Sirenen getestet. Doch was für viele zur jährlichen Routine gehört, kann gerade bei Geflüchteten böse Erinnerungen wachrufen.