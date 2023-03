Bauverbot in Kleinsiedlungen – Gemeinden ringen um ihre Weiler Der Regierungsrat hat beschlossen, welche Kleinsiedlungen künftig nicht mehr in der Bauzone liegen. Der Widerstand der Gemeinden war unterschiedlich erfolgreich. Jonas Gabrieli Fabienne Grimm Delia Bachmann

Aufatmen im Wiesendanger Liebensberg: Der Weiler befindet sich weiterhin in der Bauzone. Foto: Madeleine Schoder

Welche Zürcher Weiler dürfen noch wachsen? Diese Frage beschäftigt die Gemeinden schon länger. Nun hat sie der Regierungsrat in einer Übergangsverordnung, die am 1. Juni in Kraft treten soll, beantwortet. Diese soll Rechtssicherheit gewährleisten und gilt so lange, bis der Kantonsrat über die definitive Zuteilung im Richtplan entscheidet. Eine öffentliche Auflage des geänderten Richtplans ist laut Markus Pfanner, Sprecher der Baudirektion, für diesen Herbst vorgesehen. «Eine Überweisung vom Regierungsrat an den Kantonsrat ist dann 2024 denkbar.»