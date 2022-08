Folgen der Trockenheit in der Region – Gemeinden rufen eindringlich zum Wassersparen auf Viele Quellen liefern nur noch bescheidene Wassermengen. Mehrere Gemeinden legen deshalb ihre Brunnen still und appellieren an die Bevölkerung, aufs Autowaschen zu verzichten und nur kurz zu duschen. Thomas Münzel

Brunnen in Pfungen: Einige Gemeinden in der Region wollen punkto Wassersparen mit gutem Beispiel vorangehen und haben deshalb ihre Brunnen stillgelegt. Foto: Madeleine Schoder

In einigen Zürcher Gemeinden wird das Trinkwasser aufgrund der anhaltenden Trockenheit allmählich knapp. Denn die Grundwasserpegel in den betroffenen Regionen sinken seit Wochen. Und auch die Erträge der Quellen gehen stetig zurück. Die betroffenen Gemeinden haben deshalb in den letzten Tagen eindringlich zum Wassersparen aufgerufen. Zu ihnen gehören unter anderem Illnau-Effretikon, Wildberg, Pfungen, Neftenbach, Lindau, Rickenbach, Dorf und Ellikon an der Thur.