Turbenthal und Wila – Gemeinden spannen im Bauwesen zusammen Die Gemeinden Turbenthal und Wila wollen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau spätestens ab Mitte 2022 enger zusammenarbeiten. Nina Thöny

Die Gemeinde Turbenthal (vorne im Bild) würde in Zukunft Dienstleistungen im Bauwesen für die Gemeinde Wila (im Hintergrund) erbringen. Foto: Madeleine Schoder

Die Gemeinden Turbenthal und Wila wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Hoch- und Tiefbau verstärken. Das verkündeten sie am Mittwoch in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Demnach wollen sie einen Anschlussvertrag abschliessen: Die Gemeinde Wila würde Dienstleistungen im Bauwesen künftig in Turbenthal beziehen, jedoch die Entscheidungskompetenzen behalten. Spätestens Mitte 2022 möchten sie damit starten.

Beide Gemeinderäte haben die entsprechenden Verträge laut Mitteilung gutgeheissen. In Wila kann die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung vom Dezember über das Geschäft beraten. Die Anforderungen an die Gemeinden im Bau- und Planungsbereich seien in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Insbesondere kleinere Gemeinden stiessen deshalb an ihre Grenzen.

Von der Zusammenarbeit versprechen sich die Gemeinderäte mehrere Vorteile: So sollen Stellvertretungen sichergestellt, die Qualität der Dienstleistungen gesteigert und externe Dienstleistungen eingespart werden können. Turbenthal und Wila arbeiten bereits in verschiedenen Bereichen in Zweckverbänden zusammen, etwa in der Pflege und der Betreuung, bei der Feuerwehr oder im Zivilschutz. «Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Turbenthal und Wila bewährt sich seit vielen Jahren», heisst es in der Mitteilung.

