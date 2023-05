Alte Ortstafeln zum Abgeben

Mit dem Beginn des Strassenbaus im alten Rom kam rasch die Problematik auf, dass sich immer mehr Pendler verirrten und nicht mehr wussten, in welchem Teil des Reichs sie sich befanden. Die Erfindung der Meilensteine kam den Irrenden zu Hilfe und bot ab sofort Orientierung auf den langen Wegen. Mit den Jahren wurden die Meilensteine durch Ortstafeln ersetzt, diese waren und sind nicht nur Orientierungshilfe, sondern dienen auch als Visitenkarten der einzelnen Ortschaften und werden nicht selten zu Kulturgut.

Jede Ortschaft hat ihren eigenen Charakter und somit auch die Tafel als Erstes, was man sieht, wenn man sich der Ortschaft nähert. Mit der Fusion von Humlikon und Adlikon mit Andelfingen wurden nun viele Ortstafeln ersetzt. Daher suchen die alten eine neue Heimat. Zwar sind diese keine römischen Meilensteine, trotzdem aber ein Stück Charakter und Kultur. Wenn Sie also noch einen Platz frei haben oder auf der Suche nach Orientierung sind, hätten wir noch eine Tafel von Dätwil und vier von Niederwil abzugeben. Es gilt: «first come, first served».

Dies ist eine Mitteilung der Gemeinde Andelfingen aus der «Andelfinger Info» vom Mai 2023.