Ellikon an der Thur – Gemeindepräsident ist gestorben Martin Bührer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorben. Im letzten Herbst hatte er sein Amt wegen einer Lungenkrebs-Erkrankung abgegeben. Jonas Gabrieli

Martin Bührer (parteilos) war seit 2014 Gemeindepräsident von Ellikon an der Thur. Foto: PD

«Aufgrund eines Todesfalls bleibt die Gemeindeverwaltung heute geschlossen», heisst es am Freitagmorgen auf der Website von Ellikon an der Thur. Auf Anfrage bestätigt Beat Klein, Gemeindepräsident ad interim, den Tod von Gemeindepräsident Martin Bührer in der Nacht zuvor. In wenigen Tagen wäre er 63 Jahre alt geworden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Ellikerinnen und Elliker wählten den parteilosen Bührer 2010 in den Gemeinderat. Eine Legislatur später verdrängte er den während 24 Jahren amtierenden Präsidenten Rudolf Winkler in einer Kampfwahl. Zuvor war Bührer 16 Jahre Mitglied der Rechnungsprüfungskommission, davon 12 Jahre als Präsident. Gleichzeitig engagierte er sich als Vorstandsmitglied und Präsident des Turnvereins, später im Schützenverein.

Wegen seiner Krebserkrankung gab Bührer im letzten Herbst bekannt, bei den Erneuerungswahlen im März nicht mehr anzutreten. Gleichzeitig trat er sein Amt per 1. Oktober an Vizepräsident Beat Klein ab.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.