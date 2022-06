Von Dägerlen ins Berner Oberland – Gemeindepräsident tritt kurz nach der Wahl bereits wieder zurück Im März noch als Gemeindepräsident bestätigt, gibt Urs Roost nun seinen Rücktritt auf Ende Jahr bekannt. Ein Schlössli am Thunersee hat sein Herz erobert. Jonas Gabrieli

Urs Roost, Gemeindepräsident von Dägerlen, mit seinem Elektromobil. Foto: Marc Dahinden

Die neue Legislatur hat noch gar nicht erst begonnen, da hat die Gemeinde Dägerlen bereits den ersten Rücktritt zu vermelden. Gemeindepräsident Urs Roost, seit Juli 2019 im Amt, gibt dieses per Ende Jahr ab, wie er in der «Dägerler Poscht», dem kommunalen Mitteilungsblatt, schreibt.

Vor wenigen Wochen habe er «sehr überraschend» ein Jobangebot aus dem Berner Oberland erhalten, begründet er seinen Entscheid. Per 1. September wird er deshalb nach Einigen in der Gemeinde Spiez am Thunersee ziehen. Zunächst als Wochenaufenthalter, in rund einem Jahr mit seiner Frau und festem Wohnsitz im Kanton Bern. Sein umgebautes Bauernhaus in Oberwil will er vermieten und eine Einliegerwohnung für «Heimaturlaube» behalten.

Das Schlössli in Einigen wird unter anderem als Hochzeitslokal vermietet. Foto: PD

In Einigen wird Roost mit seiner Frau als Immobilienbewirtschafter und Betriebsleiterpaar für das 12 Hektaren grosse Grundstück Le Rüdli verantwortlich sein. Nebst verschiedenen Landwirtschaftsgebäuden bildet ein Schlössli im Jugendstil das Herzstück der Anlage – Blick auf den Thunersee und das Alpenpanorama inklusive. «Wenn man schon vom schönen Oberwil weggeht, muss es am neuen Ort mindestens so schön sein», sagt Roost zu seinem Wohnort in spe.

Das Schlössli dient als Gästehaus sowie Schulungszentrum und kann für Hochzeiten gemietet werden. Derzeit wird es totalsaniert. Es gehört der Stiftung Marcuard-Boissier. Diese ist ursprünglich christlich geprägt, soll nun aber konfessionsunabhängig ausgerichtet werden.

«Sonst nicht so der Abenteurer»

Die letzten 25 Jahre arbeitete Roost in der Winterthurer Quellenhof-Stiftung, derzeit als Leiter der IV-Arbeitsbereiche und Mitglied der Geschäftsleitung. Gedanken über seine berufliche Zukunft machte er sich bereits vor einem Jahr, nach seinem 50. Geburtstag und der Volljährigkeit seines jüngsten Sohnes.

Als er auf das Schlössli aufmerksam wurde, schien es aber so, dass eine Anstellung «unwahrscheinlich oder frühestens in ein paar Jahren möglich» sein würde. «Vom Typ her war ich in der Vergangenheit nicht so der Abenteurer und war der Region sehr treu. Deshalb gab es für mich keinen Grund, diesen Frühling nicht wieder zur Wahl anzutreten.»

Roost wurde 2010 in den Gemeinderat gewählt, 2019 trat er die Nachfolge von Markus Kyburz an, der damals ebenfalls kurz nach seiner Wiederwahl zurückgetreten war. Ende März wählten die Stimmberechtigten Roost mit dem besten Resultat wieder in den Gemeinderat.

Patrick Jola kandidiert als Nachfolger

Das zweitbeste Ergebnis erzielte der parteilose Patrick Jola. Im kommunalen Mitteilungsblatt gibt er nun seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium bekannt. «Ich bin überzeugt, für einen nahtlosen Übergang zu sorgen», schreibt er. Sollte niemand anderes kandidieren, sieht die Gemeindeordnung eine stille Wahl vor. Jola ist seit 2019 Dägerler Gemeinderat. Der Sitz war aufgrund des Rücktritts von Kyburz und dem Nachrücken von Roost frei geworden, in einer Kampfwahl setzte sich Jola durch.

Gemeinderat Patrick Jola kandidiert als neuer Gemeindepräsident von Dägerlen. Foto: Madeleine Schoder

Bei einer Wiederwahl würde Jola die Ressorts Präsidiales und Finanzen übernehmen. Wer seine Ressorts Soziales, Liegenschaften und Kulturkommission übernimmt, würde in einer Ersatzwahl entschieden, die im September durchgeführt werden soll. Kandidieren kann jede und jeder, der 15 Unterschriften von Stimmberechtigten bei der Verwaltung einreicht.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.