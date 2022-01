Verkehr in Seuzach – Gemeinderat bewilligt 330’000 Franken für Sanierung von Quartierstrassen Die See- und die Gartenstrasse sind in einem schlechten Zustand. Im nächsten Sommer sollen sie saniert werden. Fabienne Grimm

Risse und Unebenheiten in der Fahrbahn sollen mit der Sanierung behoben werden. Symbolfoto: Esther Michel

Wie der Gemeinderat von Seuzach in einer Mitteilung schreibt, sollen die See- und die Gartenstrasse saniert werden. Er hat dafür einen Kredit von 330’000 Franken zulasten der Investitionsrechnung genehmigt. Beide Strassen seien baulich in einem schlechten Zustand. Einerseits weise der Belag Risse und Unebenheiten auf, andererseits seien die Abschlüsse «stark beschädigt». Zudem seien auch bei der Strassenentwässerung Mängel festzustellen.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten soll auch die bereits über 50 Jahre alte Wasserleitung in der Gartenstrasse ersetzt werden. Das entsprechende Projekt wird separat genehmigt. Die Wasserleitung in der Seestrasse wurde bereits 2016 ersetzt.

Baubeginn im Sommer

Wie die Gemeinde schreibt, ist seitens der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich ein Ersatz des Werkleitungstrassees vorgesehen. Ausserdem soll die veraltete Strassenbeleuchtung erneuert werden. Zudem planten die WIN Energie AG eine Netzergänzung der Gasleitung in der Seestrasse und die Swisscom die Installation zwei neuer Kontrollschächte.

Der Gemeinderat rechnet mit einer Gesamtbauzeit von fünf bis sechs Monaten. Für die Strassensanierung werden laut Mitteilung circa zehn bis zwölf Wochen benötigt. Der Beginn der Bauarbeiten ist für den Sommer 2022 angesetzt.

