Bauentscheid in Wiesendangen – Gemeinderat bewilligt Neubau in ehemaligem Restaurant Im einstigen Restaurant Kreuzstrasse sollen neue Wohnungen entstehen. Der Wiesendanger Gemeinderat hat das Gebäude aus dem Schutzinventar entlassen und den Teilabbruch bewilligt. Jonas Gabrieli

Die «Kreuzstrasse» lag früher an der Achse Winterthur–Frauenfeld. Heute führt die Strasse am einstigen Restaurant vorbei in eine Sackgasse. Bereits ersichtlich: Die Bauprofile für die Dachfenster sind ausgesteckt. Foto: Marc Dahinden

Seit über sieben Jahren wird in der «Kreuzstrasse» bei Wiesendangen nicht mehr gewirtet. Eine Rückkehr zur Gastronomie steht nicht mehr zur Diskussion, zu hoch wären die Investitionen, sagt Besitzer Jakob Peter. Der Gemeinderat pflichtet ihm bei.

Der Südteil des Gebäudes soll deshalb teilweise abgebrochen und neu gebaut werden, um darin Wohnungen bauen zu können. Peter reichte im April 2019 ein entsprechendes Gesuch bei Kanton und Gemeinde ein.

Darin vorgesehen: ein Umbau in der Höhe von 2,6 Millionen Franken, um fünf Wohnungen im Gebäude unterbringen zu können. Die Besonderheit: Der Wiesendanger Gemeinderat hatte das einstige Restaurant vor etwas über dreissig Jahren ins vorsorgliche Inventar der kommunalen Schutzobjekte aufgenommen.

«Unverhältnismässig»

Das gehört nun der Vergangenheit an. Denn der Wiesendanger Gemeinderat hat das Gebäude aus dem Jahr 1834 an einer Sitzung von Anfang November aus dem Schutzinventar entlassen. «Insgesamt kann, wenn überhaupt, nur von einer geringen Schutzwürdigkeit gesprochen werden», begründet die Behörde ihren Entscheid, der noch bis am 7. Dezember öffentlich aufliegt. Angesichts des Nutzungsinteresses erscheine eine Unterschutzstellung unverhältnismässig.

Das ehemalige Restaurant Kreuzstrasse. Foto: Marc Dahinden

Dabei urteilte ein Gutachten von 2017, dass dem Gebäude eine «siedlungstechnische, kulturgeschichtliche, architektonisch-typologische und sozialgeschichtliche Zeugenschaft» nicht abzusprechen sei.

«Amputiertes Objekt»

Doch es gibt ein grosses Aber: Nur ein kleiner Teil in der Mitte des historischen Gebäudes befindet sich noch im Originalzustand. Von einem «amputierten Objekt», das «stark verunklärt» sei, spricht der Gemeinderat. «Es muss doch festgehalten werden, dass dem mittleren Gebäudeteil mit der erhaltenen Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr die Bedeutung zugemessen werden kann, die die Gutachter zu erkennen glauben.»

Tatsächlich wurde im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte fleissig am Gebäude gearbeitet. Zuletzt in den 80er-Jahren, als unter anderem der Tanzsaal von 1898 zugunsten eines Wohnteils abgerissen wurde. Aber auch die Südfassade, die nun ersetzt werden soll, ist erst 74-jährig.

Wiesendangen um 1850: Die «Kreuzstrasse» ist links oben allein auf weiter Flur entlang der Verbindung Winterthur–Frauenfeld zu sehen. Screenshot: Maps.zh.ch Bis heute ist es eines der wenigen Wiesendanger Gebäude westlich der Bahnlinie. Screenshot: maps.zh.ch 1 / 2

Besonders ist aber weiterhin der sogenannte Situationswert: Wer von Nordwesten her nach Wiesendangen fährt, sieht als Erstes den Gebäudekomplex, der sich um die «Kreuzstrasse» schart. Dieses «Alleinstellungsmerkmal» anerkennt auch der Gemeinderat. Er schreibt aber in seinem Entscheid, dass dieser Situationswert durch den Neubau bewahrt werde. «Dieser ist in seinem Erscheinungsbild mit der bestehenden Baute weitgehend identisch.» Der Entscheid für die Entlassung aus dem Inventar sandte der Gemeinderat auch dem Verein Zürcher Heimatschutz zu. Dort ist momentan noch unklar, ob gegen den Entscheid rekurriert werden wird.

Baubeginn unklar

Über eineinhalb Jahre musste Besitzer Peter warten, bis sein Gesuch bewilligt wurde. Das hat damit zu tun, dass sich das Gebäude in der Landwirtschaftszone befindet und entsprechende Abklärungen vorgenommen werden mussten. «Nach intensiven Diskussionen konnte das Baugesuch in eine aus Sicht der Baudirektion bewilligungsfähige Form gebracht werden», schreibt der Gemeinderat. Mitte August bewilligte der Kanton das Bauvorhaben. In der Zwischenzeit wurden aus den fünf Wohnungen nur noch deren vier, plus ein Gewerberaum, wie Besitzer Peter auf Anfrage präzisiert. Wann er mit dem Bau beginnt, ist noch unklar. Erst will er die Rechtskraft der Bewilligung abwarten.