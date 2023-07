Windräder in Elgg – Gemeinderat erteilt dem Kanton eine Absage Geht es nach dem Kanton, könnten in Elgg einmal Windenergieanlagen stehen. Jetzt hat der Gemeinderat Stellung bezogen – und die Vorschläge der Baudirektion begraben. Roger Meier

Der Elgger Gemeinderat befürchtet, dass Windräder seine Erholungsgebiete zerstören. Symbolfoto: Dominique Meienberg

Dem Kanton Zürich und seiner Energiepolitik bläst aus der Region Winterthur ein scharfer Wind entgegen. Er prüft zurzeit, wo auf Kantonsgebiet mit Windrädern Energie gewonnen werden könnte. Die betroffenen Gemeinden sollen Stellung zu den vorgeschlagenen Standorten beziehen.

Nachdem Altikon, Brütten, Russikon sich bereits kritisch geäussert haben, hat jetzt auch der Gemeinderat von Elgg dem Kanton geantwortet. Dort kommen vier Standorte für Windräder infrage. Zwei eignen sich laut Kanton «sehr gut», um Windenergie zu gewinnen, die anderen beiden «schlecht» und «sehr schlecht».

Die Stellungnahme liegt dieser Redaktion vor. Sie verdeutlicht, wie wenig der Gemeinderat von den Vorschlägen des Kantons hält. Man wolle sich «mit allen Mitteln gegen die geplanten Windenergieanlagen» auf Elgger Gebiet wehren.

An vier Standorten in Elgg könnten einmal Windräder stehen. Vollständig auf Elgger Boden liegt nur das Potenzialgebiet Guegenhard. Karte: Martin Steinegger

Im Sinne der SVP

Der Gemeinderat befürchtet in erster Linie, dass durch den Bau von Windrädern Erholungsgebiete zerstört werden könnten. Dass die betroffenen Gebiete nach einem Rückbau der Anlagen wieder bepflanzt oder aufgeforstet werden könnten, sei «nur ein kleiner Trost». Aufgrund der Leitungen zu den Windrädern seien weitere Gebiete von den baulichen Massnahmen betroffen, so der Gemeinderat.

Auch mit grundsätzlicher Kritik an der Energiepolitik des Kantons spart der Elgger Gemeinderat nicht. Wie etwa Brütten ist Elgg der Meinung, der Mindestabstand zwischen Windrädern und Siedlungsgebiet solle «mindestens 700 Meter» statt nur 300 betragen. SVP-nahe Kreise haben in den letzten Wochen in diversen Gemeinden Initiativen eingereicht, um genau das zu fordern.

Weiter bemängelt der Gemeinderat, dass der Kanton «völlig an den Einwohnerinnen und Einwohnern vorbei» plane. Das sei «sehr befremdend». Und er wundert sich, dass landwirtschaftliche Bauten in Schutzgebieten «nur bedingt» erstellt werden könnten. Windenergieanlagen seien dagegen «ohne Probleme» zu realisieren. Dem Kanton empfiehlt der Elgger Gemeinderat deshalb, den Fokus stärker auf die Ernährungsversorgung statt auf die Energieversorgung zu legen.

Dialog trotz ablehnender Haltung

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) will die Eignungsgebiete bis nach den Sommerferien weiter einschränken und sie dem Regierungsrat vorschlagen. Hat dieser die Standorte bestimmt, kann jede und jeder sich im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens dazu äussern.

Darüber, welche Eignungsgebiete in den Kantonalen Richtplan eingetragen werden, entscheidet letztlich der Kantonsrat. Er bestimmt, wo einmal Windräder stehen könnten. Bis dahin will sich Elgg der Diskussion über die Windräder nicht ganz verschliessen – «wenn auch mit ablehnender Haltung».

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.