Extremismus-Debatte in Zürich – Gemeinderat fordert Rechtsextremismus-Kurse in Schulen Schülerinnen und Schüler in Zürich sollen verstärkt über Rechtsextremismus aufgeklärt werden. Dies verlangt das Stadtparlament. Bürgerliche wollten den Fokus auch auf den Linksextremismus legen. Martin Huber

An Zürcher Schulen soll das Phänomen Rechtsextremismus vermehrt zum Thema gemacht werden. Im Bild: Rechtsextreme 2012 auf dem Rütli. Foto: Sigi Tischler (Keystone)

Die Zürcher Stadtregierung muss prüfen, ob und wie an Schulen ab der Mittelstufe «regelmässig und wiederkehrend» eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen Rechtsextremismus und menschenverachtende Ideologien stattfinden kann. Dies verlangt ein Postulat von SP, Grünen und GLP, das der Gemeinderat am Mittwoch mit 68 zu 49 Stimmen an den Stadtrat überwiesen hat.