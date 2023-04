Mobilfunk in Kleinandelfingen – Gemeinderat gibt Salt erneut einen Korb Der Kleinandelfinger Gemeinderat lehnt das neue Baugesuch von Salt für eine Mobilfunkantenne in Oerlingen erneut ab. Markus Brupbacher

Oerlingen liegt direkt an der Weinlandautobahn A4. Foto: Madeleine Schoder

Bereits vor etwa einem Jahr lehnte der Gemeinderat Kleinandelfingen die Mobilfunkantenne ab, die der Anbieter Salt in Oerlingen an der Loostrasse 10 bauen will. Nach Protesten aus der Bevölkerung hatte er eine Bauverweigerung für die Antenne ausgesprochen. Nun tut er dies abermals, wie er im Mitteilungsblatt schreibt. Er lehne «das erneute Baugesuch» ab, und zwar auch «in der um fünf Meter kürzeren Ausführung».