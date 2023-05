Bauma – Gemeinderat hat neuen Finanzvorstand Der neue Gemeinderat Daniel Schmidt hat von seinem Vorgänger nicht nur das Exekutivamt, sondern auch die Stelle als Finanzvorsteher übernommen. Muriel Blum

Daniel Schmidt (links) leitet neu statt Flavio Carraro (rechts) das Ressort Finanzen. Foto: PD

Der bisherige Finanzvorsteher Flavio Carraro (parteilos) zieht aus der Gemeinde Bauma fort. Da keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen sind, wurde am 7. Dezember 2022 Daniel Schmidt (ebenfalls parteilos) an seiner Stelle in den Gemeinderat von Bauma gewählt. Dieser trat am 1. Mai ins Amt, das er mindestens bis zu den Neuwahlen 2026 besetzen wird.

Jetzt wurde entschieden, dass Schmidt nicht nur Carraros Platz im Gemeinderat, sondern auch dessen Position als Chef der Finanzen übernehmen wird. Die restlichen Ratsmitglieder behalten ihre Ressorts.

«Ich freue mich, dass ich mein Wunschressort erhalten habe», sagt Schmidt und gibt bekannt, dass er sich auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat freue. Der 53-Jährige ist als IT-Berater tätig und war vor seiner Wahl in den Gemeinderat bereits Präsident der Rechnungsprüfungskommission.

