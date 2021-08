Freizeit in Winterthur – Gemeinderat macht Druck für zweites Hallenbad Der Stadtrat muss nun genau prüfen, wo, wann und unter welchen Bedingungen in Winterthur ein zweites Hallenbad gebaut werden könnte. Till Hirsekorn

Im Hallenbad Geiselweid ist der Platz so knapp, dass die Schulen ihren Lehrauftrag kaum erfüllen können. Foto: Heinz Diener

In einem Punkt schienen sich am Montagabend alle Parteien einig gewesen zu sein: Winterthur fehlt es an überdeckten Schwimmflächen. Und in der Bevölkerung gibt es ein «echtes Bedürfnis» dafür. Das Hallenbad im Geiselweid sei ständig überfüllt. Gleichzeitig könnten die Schulen den Lehrplan beim Schwimmunterricht kaum einhalten.

Nun hat eine deutliche Ratsmehrheit von 38 zu 16 Stimmen bei 3 Enthaltungen entschieden, dass der Stadtrat das Projekt für ein zweites Hallenbad aufgleisen muss. Die entsprechende Motion wurde – anders als es der Stadtrat wollte – für erheblich erklärt. Im Rahmen eines Projektierungskredites muss der Stadtrat nun etwa geeignete Standorte evaluieren, Kosten abschätzen und Fragen zur Ökobilanz und Bautechnik klären. Druck aufgesetzt hatte die SP. EVP und SVP zogen mit, Grüne und Mitte beschlossen Stimmfreigabe, während Grünliberale und FDP kleinlaut mit den hohen Kosten dagegenhielten.