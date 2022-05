Wahlen in Berg am Irchel – Gemeinderat nach zweitem Wahlgang komplett Mit der Wahl von André Gschwend ist auch der Gemeinderat von Berg am Irchel vollständig besetzt. Fabienne Grimm

André Gschwend wird neu in den Gemeinderat von Berg am Irchel einziehen. Foto: Madeleine Schoder

Die Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Berg am Irchel haben entschieden: André Gschwend wird neu in den Gemeinderat einziehen. Er erhielt 73 von insgesamt 122 gültigen Stimmen. 49 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 37 Prozent.

Nicht genug Kandidierende

Mit der Wahl von Gschwend ist auch der letzte Sitz im Gemeinderat besetzt. Beim ersten Wahlgang vom 27. März standen nicht ausreichend Kandidierende zur Verfügung. Lediglich der bisherige Gemeindepräsident Roland Fehr und der Bisherige Patrick Schmid stellten sich zur Wahl. An der Urne wurden zusätzlich Thomas Fehr und Michael Güttinger bestimmt – ohne dass sie offiziell auf dem Beiblatt aufgeführt gewesen wären.

Auch vor dem zweiten Wahlgang hatten sich innerhalb der Frist keine Kandidaten oder Kandidatinnen bei der Gemeinde gemeldet. Auf dem Beiblatt zum zweiten Wahlgang waren unter den Kandidaten für den Sitz im Gemeinderat folglich keine Namen aufgeführt. Laut Gemeindeschreiber Nicola Tomic hatte Gschwend aber offenbar im Vorfeld der Wahlen einen Flyer verteilt, um für seine Wahl in den Gemeinderat zu werben.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

