RPK-Mitglied verstorben – Gemeinderat ordnet Ersatzwahl an Ein Sitz in der fünfköpfigen Rechnungsprüfungskommission ist seit Ende Februar vakant. Nadja Ehrbar

Der Gemeinderat von Hettlingen sucht ein neues Mitglied für die Rechnungsprüfungskommission. Foto: Madeleine Schoder

Am 22. Februar ist Guido Seewer (FDP), Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) Hettlingen, infolge seiner schweren Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. «Wir verlieren in ihm eine Persönlichkeit, welche in Hettlingen aufwuchs, langjährig hier wohnte und in den letzten Jahren wegen seiner Behörden- sowie Vereinstätigkeit sehr geschätzt wurde», heisst es in der von der Gemeinde publizierten Todesanzeige.