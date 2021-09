Seuzach hat noch genug Geld – Gemeinderat schätzt nach Niederlage Finanzen anders ein Nachdem die Bevölkerung eine Steuererhöhung abgelehnt hatte, informierte der Gemeinderat über die finanzielle Lage und findet: So düster sieht es gar nicht aus. Fabienne Grimm

Das Schwimmbad in Seuzach hat noch Sparpotenzial. Wo genau, soll ein Vergleich mit anderen Schwimmbädern zeigen. Foto: Moritz Hager

Für seine Finanzpolitik musste der Gemeinderat Seuzach in den letzten Monaten viel Kritik einstecken. Gleich zweimal schmetterten die Stimmberechtigten eine im Budget 2021 vorgesehene Steuererhöhung ab, die den Seuzacher Finanzhaushalt wieder ins Lot hätte bringen sollen. Um die Wogen zu glätten, lud der Gemeinderat am Montagabend zu einer Dialogveranstaltung ein, an der er erneut über die finanzielle Lage informierte und den aktiven Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern suchte. Ziel des Abends sei es, «offen und transparent» über die Gemeindefinanzen zu informieren, sagte Finanzvorsteher Hans Peter Häderli (EVP).