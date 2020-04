Digitaler Dorfplatz in Henggart – Gemeinderat setzt auf digitales Netzwerk Versuchsweise führt die Gemeinde Henggart einen digitalen Dorfplatz ein. Einwohner sollen sich auf der Onlineplattform der Firma Crossiety austauschen können. Rafael Rohner

In Henggart sollen sich die Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt auch digital begegnen. Foto: Marc Dahinden

Nach der Gemeinde Wila setzt nun auch Henggart auf den digitalen Marktplatz der Firma Crossiety. Das Zusammenleben in Henggart und Umgebung könne so aktiver und attraktiver werden, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Der Testlauf beginnt am 6. April und dauert bis Ende Jahr.