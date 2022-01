Wohnen in Kollbrunn – Gemeinderat schützt ehemalige Arbeiterwohnungen Die Häuserreihe direkt beim Bahnhof Kollbrunn ist historisch von Bedeutung. Der Gemeinderat stellt eines der Häuser jetzt unter Schutz. Ob das genügt? Rafael Rohner

Die Häuserzeile im Gebiet Töbeli ist historisch interessant. Die Liegenschaft mit der grün bewachsenen Fassade (links, Töbelstrasse 9) steht neu unter Schutz. Foto: Madeleine Schoder

Die alten Häuser beim Bahnhof Kollbrunn sind Zugreisenden in Richtung Bauma bestimmt schon aufgefallen. Sie erinnern an die Zeit, als im Tösstal noch diverse Spinnereien in Betrieb waren. Ein Teil der Häuser wurde erst kürzlich aufwendig saniert. In nächster Zeit soll das Eckhaus in Richtung Winterthur folgen.

Die Immobilienfirma Villico AG aus Bassersdorf hat das Flarzhaus an der Töbelistrasse 9 vor wenigen Jahren gekauft und will es nun sanieren, um die Wohnungen darin vermieten zu können. Dabei muss die Eigentümerin aber voraussichtlich einige Vorschriften einhalten. Denn der Gemeinderat hat das Gebäude kürzlich unter Schutz gestellt, wie es in einer Anzeige des «Tössthalers» heisst. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, weshalb sich die Gemeinde noch nicht «vertieft» dazu äussern will.