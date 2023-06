Gemeinde Flurlingen – Gemeinderat streicht Feuer am 1. August Wo die Bundestagsfeier stattfindet, überlässt der Gemeinderat Flurlingen den Vereinen. Ein Feuer gibt es künftig allerdings keines mehr. Tanja Hudec

Der Gemeinderat Flurlingen will in Zukunft auf das Feuer am 1. August verzichten. Grund dafür seien die Besucherzahlen sowie die Umwelt, schreibt er im aktuellen Mitteilungsblatt. Seit das Rheinfall-Feuerwerk am 31. Juli und nicht mehr am 1. August stattfindet, sei die die Besucherzahl an der Feier rapide zurückgegangen.

Der Feuerplatz liege zudem in der Nähe des Waldes, was in den letzten Jahren aufgrund der Trockenheit immer wieder zu reden gegeben habe. Ohne Aufgebot der Feuerwehr wäre ein Abrennen laut Mitteilung gar nicht möglich.



Wo die Vereine die 1.-August-Feier durchführen wollen, überlässt der Gemeinderat neuerdings ebendiesen. Einzig für die Tageszeit macht er einen Vorschlag: Demnach fände er eine Feier tagsüber im Sinne eines Bundeszmorge oder Mittagessen eine gute Alternative.

