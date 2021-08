Postulat in Winterthur – Gemeinderat will Kompetenzzentrum für Anschaffungen Nach mehreren gescheiterten Ausschreibungen fordert der Gemeinderat nun, den Einkauf der Stadt Winterthur zu zentralisieren. Er überwies im Juli ein entsprechendes Postulat an den Stadtrat. Andrea Thurnherr

Bereits vor einem Jahr hätten die Winterthurer Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet lernen können – doch wegen Problemen bei der Auftragsvergabe kam es zu grossen Verzögerungen. Symbolbild: Valerie Chetelat

Am Montag starten die Sekschülerinnen und -schüler der Stadt mit einem Tablet ausgerüstet in das neue Schuljahr. Das hätte schon im vergangenen Schuljahr passieren sollen. Gegen das Ausschreibeverfahren der benötigten iPads wurde aber Einsprache erhoben. Erst beim zweiten Anlauf klappte es. Kostenpunkt der Verzögerung: Bis zu 250’000 Franken. Gepatzt wurde auch bei der Vergabe von Schulpavillons, sodass das Verwaltungsgericht einschritt und die Stadt den Auftrag an einen teureren Bewerber als gewollt vergeben musste.

Solche Vorfälle will der Grosse Gemeinderat künftig verhindern und überwies in der Sitzung vom 5. Juli ein Postulat an den Stadtrat. Ziel der Erstunterzeichnerin Romana Heuberger (FDP) und ihren Mitunterzeichnern aus mehrheitlich bürgerlichen Fraktionen ist es, den städtischen Dienstleistungsbetrieb Einkauf & Logistik Winterthur (ELW) zu erweitern. Es soll ein Kompetenzzentrum für den strategischen Einkauf entstehen.

Aktuell beschafft EWL Verbrauchs- und Investitionsgüter für die Schulen und die Stadtverwaltung – beispielsweise Büromaterialien, Lehrmittel oder Mobiliar. Das ELW führt zudem Ausschreibungen für die Stadtverwaltung durch.

Sparen durch Kompetenzzentrum

Das Kompetenzzentrum soll alle Stellen der Stadtverwaltung bündeln, die mit dem Einkauf von Materialien betraut sind. Der Stadtrat solle in einem Bericht die dafür notwendigen Schritte aufzeigen, so die Gemeinderäte in ihrem Vorstoss. Vom Kompetenzzentrum erhoffen sie sich Sparpotenzial sowie weniger Fehler.

Mitunterzeichner Christian Maier (FDP) kritisierte an der Gemeinderatssitzung im Juli die aktuelle Situation: «Es ist ein Unding, dass sich mehrere Stellen innerhalb der Verwaltung mit der Abwicklung von Ausschreibungen befassen, trotzdem aber externe Ressourcen beigezogen werden müssen und sie dann erst noch wegen Formfehlern scheitern.»

Die Fraktionen von GLP, SVP, FDP, GLP und EVP unterstützen das Postulat. Monica Della Vedova (GLP) bemängelt die uneinheitlichen Zuständigkeiten bei Submissionen – den öffentlichen Ausschreibungen von Aufträgen. Sie habe sich bei städtischen Mitarbeitenden erkundigt: «In der Stadtverwaltung läuft alles dezentral, jeder kocht sein eigenes Süppchen.» Andere Parteien betonten die Komplexität der Submissionen, weshalb es sinnvoll sei, diese an einer zentralen Stelle zu bündeln.

Linke sind mit Situation zufrieden

Die SP und die Fraktion Grüne/AL lehnen das Postulat ab. Markus Steiner (SP) betont, er sehe keinen Handlungsbedarf. Katharina Gander (AL), die kürzlich zurückgetreten ist, fragt sich indes, ob bei einer Zentralisierung noch genügend Erfahrungen der bisherigen Stellen einfliessen könnten und ob der Informationsfluss gewährleistet sei.

Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) befürwortet das Postulat grundsätzlich, merkte aber an, dass auch spezialisierte Stellen anfällig für Fehler seien. Zudem würde sich ein Kompetenzzentrum auf das Personal auswirken: «Da braucht es andere und wahrscheinlich mehr Leute.»

Ein zweites Postulat mit denselben Urhebern geht noch einen Schritt weiter. Es verlangt die komplette Auslagerung des Beschaffungswesens der Stadt Winterthur. Auch dieser Vorstoss wurde am 7. Juli an den Stadtrat überwiesen.

