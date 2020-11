Gemeindeversammlung Rickenbach – Gemeinderat will Schulhaus aufgeben Mehr Platz für ausserschulische Betreuung und wachsende Schülerzahlen: Der Gemeinderat will die Angebote der Primarschule zentralisieren. Jonas Gabrieli

Das Schulhaus Dorf im Ortsteil Rickenbach soll geschlossen werden, so der Plan. Foto: Madeleine Schoder

Aus zwei Standorten einen machen: Das ist der Plan des Rickenbacher Gemeinderats. Heute befindet sich sowohl im Dorf Rickenbach als auch in Sulz ein Primarschulhaus.

Längerfristig will der Gemeinderat das Schulhaus Dorf in Rickenbach aber aufgeben, wie Präsident Robert Hinnen an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend vor 52 anwesenden Stimmberechtigten sagte.

Denn das Schulhaus müsste in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. «Um es finanziell erträglicher zu machen, wollen wir davon absehen», sagte Hinnen. Zwei Schulstandorte seien für die Gemeinde Rickenbach im Unterhalt zu teuer.