Kulturclub in Turbenthal – Gemeinderat wollte Wirtepatent per sofort entziehen Der Turbenthaler Gemeinderat hatte dem Kulturclub Tösstal das Wirtepatent entzogen. Das Lokal wehrte sich aber dagegen und behält es nun vorerst. Jonas Gabrieli

Der Kulturclub in Turbenthal ist im obersten Stockwerk eines Industriegebäudes eingemietet. Archivfoto: Marc Dahinden

Der Verein Kulturclub Tösstal streitet zurzeit mit dem Turbenthaler Gemeinderat um sein Wirtepatent. Die Behörde hatte dem Lokal, das als alternativer Freiraum gilt, das Wirtepatent Anfang Februar entzogen. «Da der Betreiber die gesetzlichen Vorgaben zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und guter Sitte nicht eingehalten hat.» Das schreibt der Gemeinderat in der Stellungnahme gegenüber der Volkswirtschaftsdirektion, bei welcher der Fall hängig ist. Mehrere Dokumente zu diesem Streit liegen dieser Zeitung vor.

Hintergrund ist eine Razzia der Kantonspolizei Anfang Dezember. Damals waren über 60 Kilogramm Haschisch und Marihuana sichergestellt und zwei Personen verhaftet worden. Eine davon sass fast zwei Monate in Untersuchungshaft. Sie bestreitet die Vorwürfe, im Kulturclub einen Drogenhandel betrieben zu haben. Das Verfahren der Staatsanwaltschaft läuft derzeit, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Verein will das Lokal auch in Zukunft betreiben.