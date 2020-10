Fusionsdebatte in Wila – Gemeindeversammlung wegen Corona abgesagt Die beiden Schulgemeinden und die Politische Gemeinde Wila verschieben die Gemeindeversammlung vom Montagabend auf ein noch unbestimmtes Datum. Rafael Rohner

Die Gemeinde Wila vertagt ihre Debatte über die Zukunft. Foto: Johanna Bossart

In der Gemeinde Wila wäre es am Montagabend um die Zukunft gegangen. Traktandiert waren an der ausserordentlichen Versammlung zwei Initiativen aus der Bevölkerung, die verschiedene Szenarien zur Prüfung vorschlugen, so etwa die Bildung einer Einheitsgemeinde Wila oder die Fusion der Schulgemeinden mit jenen in Turbenthal.

Der Gemeinderat wollte ebenfalls einen Antrag stellen, er schlägt vor die Fusion mit der Politischen Gemeinde Turbenthal zu prüfen. «Wenn fusionieren, dann richtig», lautet die Haltung des Gemeinderats. Grundsätzlich ist er aber klar für eine eigenständige Gemeinde Wila.