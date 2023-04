Abstimmung in der Region Winterthur – Gemeinsamer Werkbetrieb abgelehnt Die Bevölkerung von Altikon, Dinhard, Ellikon an der Thur und Rickenbach kann sich nicht auf eine Zusammenlegung der Werkbetriebe einigen. Zwei von vier Gemeinden lehnen die Vorlage ab. Jonas Gabrieli

Die Präsidenten und die Präsidentin in einer ersten Analyse nach der Niederlage: Robert Hinnen (Rickenbach), Beat Klein (Ellikon an der Thur), Sandra Reinli (Altikon) und Thomas Schmid (Dinhard). Foto: Enzo Lopardo

Schon seit über vier Jahren tauschen sich die vier Kleingemeinden Altikon, Dinhard, Ellikon an der Thur und Rickenbach – kurz: Ader – bezüglich einer engeren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aus. Am Sonntag fand die erste Abstimmung zu einem konkreten Projekt statt. Die Gemeinderäte schlugen vor, die Werkbetriebe in einer öffentlichen AG zu vereinen. Dadurch sollte eine Professionalisierung stattfinden sowie längerfristig Kosten gespart werden.