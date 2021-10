Kolumne Kaltërina Latifi – Gemeinschaft und Ausgrenzung

In Anbetracht der gegenwärtigen soziopolitischen Zustände in der Schweiz kommt mir immer wieder der berühmte Satz des Soziologen und Philosophen Theodor W. Adorno in den Sinn: «Es gibt kein richtiges Leben im falschen.»

Was man vor zwei Jahren noch als schlechte Science-Fiction bezeichnet und in einem demokratisch-liberalen Land für unmöglich erachtet hätte, ist nun gnadenlose Realität geworden: die Einführung eines sogenannten Gesundheitszertifikats, ein helvetisches Äquivalent zum pass sanitaire oder green pass – ach, was für schöne Euphemismen!