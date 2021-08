Crowdfunding in Lindau – Gemüse-Start-up von den Unwettern stark betroffen Durch die Unwetter fehlen den Jungunternehmern der «Brennnessel Lindau» rund 25’000 Franken. Um dieses Jahr über die Runden zu kommen, starteten sie ein Crowdfunding. Jan Andrin Stolz

Das Tomatenhaus der «Brennnessel Lindau» stand nach den Unwettern unter Wasser. Um die Ertragsausfälle zu decken, starteten die Jungunternehmer ein Crowdfunding. Foto: Aline Steinmann

Die starken Unwetter der vergangenen Wochen und Monate richteten vielerorts grossen Schaden an. So auch in Lindau, wo vier Jungunternehmerinnen und -unternehmer vor weniger als einem Jahr einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb gegründet hatten.

Die «Brennnessel Lindau», wie der Betrieb heisst, setzt auf nachhaltigen Gemüsebau. Auf kleinem Raum werden viele verschiedene Gemüse angebaut, und das Team tätigt den Grossteil der Arbeit von Hand. Laut Aline Steinmann sei das Unternehmen zwar gut gestartet, aber die Unwetter machten die Zukunft des Betriebs plötzlich unsicher: «Uns fehlen Erträge im Wert von 25’000 Franken.»

